Парад планет 2025: даты и особенности

Казахстанцы смогут стать свидетелями невероятного астрономического явления. В течение всего января на ночном небе можно будет увидеть сразу несколько планет, выстроившихся в ряд. Tengri Life рассказывает об особенностях этого события и его влиянии на Землю.

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Парад планет, по данным NASA, представляет собой "выравнивание" планет, при котором на ночном небе можно одновременно увидеть сразу несколько из них. Однако, несмотря на свою зрелищность, с научной точки зрения это явление не является уникальным, отмечает астрофизик Виктор Тейфель. Оно объясняется тем, что каждая планета движется по своей орбите с разной скоростью, благодаря чему периодически возникает возможность наблюдать их в определенных сочетаниях.

"Каждая планета движется по своей орбите вокруг Солнца. У них периоды обращения вокруг Солнца не одинаковы. Чем ближе планета к Солнцу, тем быстрее она обращается вокруг него. Чем дальше планета, тем медленнее она движется, тем больше времени ей нужно для того, чтобы облететь Солнце кругом. Вот поэтому естественно, что каждая из планет в данный момент времени может находиться в какой-то точке своей орбиты, при этом другая планета будет находиться на своей орбите, но уже в каком-то другом положении относительно Солнца. Однако бывают моменты такие, когда мы с Земли можем одновременно видеть в ночное время несколько планет сразу. И вот это обычно называют парадом планет, если по крайней мере 4–5 из них мы можем видеть одновременно на небе", – пояснил Тейфель.

Особенности парада планет 2025 года

В этом году жители Казахстана смогут наблюдать Венеру, Марс, Юпитер, Сатурн, а также Уран. Однако, по словам эксперта, Уран практически невозможно увидеть невооруженным глазом – для этого понадобятся бинокль или телескоп. Астрофизик отметил, что в зимний период планеты поднимаются выше над горизонтом. Это связано с особенностями эклиптики, которая зимой находится в верхней точке.

"В зимнее время эклиптика поднимается выше, и планеты, расположенные на ней, становятся заметно выше над горизонтом. Даже Венера сейчас либо находится в своем наибольшем удалении от Солнца, либо уже прошла эту точку. Ее можно наблюдать даже после наступления полной темноты. В зимний период она особенно яркая. Однажды в нашей обсерватории зимой Венера также занимала подобное положение, будучи невероятно яркой. Когда не было искусственного освещения, света от Венеры хватало, чтобы предметы отбрасывали тени на снегу", – поделился Виктор Тейфель.

Влияет ли парад планет на Землю?

С научной точки зрения, парад планет не оказывает никакого влияния на Землю. Несмотря на распространенные мифы, это явление остается исключительно визуальным и не связано с изменениями в гравитации или других процессах. Виктор Тейфель подробно объяснил, почему влияние невозможно.

"Абсолютно не влияет. Дело в том, что планеты достаточно далеки. Как они могут влиять? Только силой тяготения. Но на таких больших расстояниях силы тяготения взаимные убывают пропорционально квадрату расстояния. Поэтому, даже когда Марс приближается к нам на ближайшие расстояния, ну, периоды великих противостояний, то и от него никакого влияния на Землю нельзя обнаружить", – подчеркнул он.

Также он отметил, что даже самые крупные планеты, такие как Юпитер, расположены на огромном расстоянии, из-за чего их воздействие на Землю остается незаметным. Единственное небесное тело, которое оказывает заметное влияние на нашу планету, – это Луна. Она создает приливы и отливы, а также небольшие изменения в земной коре.