Токаев поздравил Путина с 20-летием со дня подписания исторического документа

Касым-Жомарт Токаев направил поздравления президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю 20-летия договора о казахстанско-российской государственной границе, подписанного в Москве 18 января 2005 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Фото пресс-службы Акорды

"Этот исторический по своей значимости документ, основанный на общепризнанных нормах международного права, стал прочным фундаментом юридического оформления самой протяженной в мире сухопутной границы и олицетворением нашей нерушимой дружбы, добрососедства и союзничества", – говорится в телеграмме Президента Казахстана.

Глава нашего государства выразил уверенность в том, что многогранное сотрудничество двух соседних стран будет и впредь развиваться и крепнуть.