В Казахстане хотят сделать более комфортной процедуру прохождения погранконтроля в аэропортах

Министерство транспорта РК опубликовало проект приказа, которым планирует сделать более комфортной для пассажиров процедуру прохождения погранконтроля в аэропортах.

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В приказ исполняющего обязанности министра по инвестициям и развитию РК от 24 февраля 2015 года "Об утверждении Правил организации обслуживания пассажиров в аэропортах Республики Казахстан" планируют внести изменения, касающиеся организации пограничного контроля на вылет и прилёт.

Простоту и скорость прохождения пассажирами процедуры, согласно проекту документа, должны обеспечивать:

- наличие стандарта аэропорта, регламентирующего время прохождения пассажиров процедур на вылет/прилет, согласованного с пограничной службой:

- наличие до прохождения контроля доступной информации для пассажиров о требованиях прохождения процедур;

- наличие согласованной пограничной службой скорости обслуживания пассажиров на паспортном контроле и контроль выполнения;

- наличие автоматизированной системы паспортного контроля в аэропортах с пассажиропотоком свыше 1 млн пассажиров в год (возлагается на эксплуатанта аэропорта).

Вежливость и приветливость персонала службы пограничного контроля должны обеспечивать:

- наличие и согласование с аэропортом суточного графика работы персонала службы пограничного контроля в зависимости от пассажиропотока и возможности оперативного увеличения пропускной способности зоны;

- наличие стандарта требований службы к внешнему виду персонала и контроль выполнения.

Проект документа доступен для обсуждения на портале Открытых НПА до 31 января.