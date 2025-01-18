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18.01.2025, 13:20

Легионер из "Ордабасы" за полтора года заработал почти 500 миллионов тенге

Новости Казахстана 0 508

В телеграм-канале Footboom рассказали о том, сколько заработал украинский экс-нападающий шымкентского «Ордабасы» Артем Беседин в Казахстане.

Полсе окончания контракта Беседин перешел в чешскую "Лишень"
Полсе окончания контракта Беседин перешел в чешскую "Лишень"

«Артем Беседин выступал 1,5 года за „Ордабасы“ — с июля 2023 года по декабрь 2024 года. За этот период казахстанский клуб выплатил украинскому форварду 454 миллиона тенге (около 860 тысяч долларов). Интересно, что зарплата Беседина была скромной — чуть меньше 4000 долларов в месяц или 70 тысяч за весь период. Все остальные деньги были выплачены в виде бонусов (за забитые голы, чемпионский титул и т. д.).

В 2022 году в Казахстане была введена практика заключения контрактов с ежемесячным окладом футболистов не более 2 миллионов тенге, который за счёт различных компенсационных выплат увеличивает общий доход (для лучших легионеров предусмотрены отдельные бонусы, тогда как казахстанские футболисты получают скромные зарплаты). Это было сделано из-за того, что правительство Казахстана финансирует местные клубы и раз в несколько лет публикует финансовые отчёты, рассказывая о том, куда были потрачены бюджетные средства.

Стоит отметить, что Беседин был одним из самых высокооплачиваемых футболистов в чемпионате Казахстана», — пишет телеграм-канал.

Напомним, Артем Беседин провел за шымкентский клуб 33 матча во всех турнирах за полтора года и забил 6 голов. 

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