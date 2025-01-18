Министр спорта рассказал о решении религиозных проблем в спорте

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов сообщил на заседании Правительства, что руководством подготовлена специальная "Дорожная карта" для решения религиозных вопросов среди спортсменов, сообщает Offside.kz ссылаясь на 1bol.kz

Фото: olimpic.kz

Серик Жолдасбай задал вопрос министру о приверженности спортсменов к какой-либо религии.

“Будь то Олимпиада или чемпионат, спортсмены побеждают или проигрывают, они всегда говорят, что это случилось по воле Аллаха. Поэтому в обществе идут разговоры о религиозности спортсменов, люди не поддерживают их приверженность к какой-либо религии. Как Вы относитесь к этой проблеме?” – спросил журналист.

Отвечая на вопрос журналиста, Ербол Мырзабосынов отметил, что по вопросу религиозности спортсменов разработана специальная “Дорожная карта”, по которой уже ведется работа.