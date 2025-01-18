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18.01.2025, 15:12

Министр спорта рассказал о решении религиозных проблем в спорте

Новости Казахстана 0 773

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов сообщил на заседании Правительства, что руководством подготовлена специальная "Дорожная карта" для решения религиозных вопросов среди спортсменов, сообщает Offside.kz ссылаясь на 1bol.kz

Фото: olimpic.kz
Фото: olimpic.kz

Серик Жолдасбай задал вопрос министру о приверженности спортсменов к какой-либо религии.

“Будь то Олимпиада или чемпионат, спортсмены побеждают или проигрывают, они всегда говорят, что это случилось по воле Аллаха. Поэтому в обществе идут разговоры о религиозности спортсменов, люди не поддерживают их приверженность к какой-либо религии. Как Вы относитесь к этой проблеме?” – спросил журналист.

Отвечая на вопрос журналиста, Ербол Мырзабосынов отметил, что по вопросу религиозности спортсменов разработана специальная “Дорожная карта”, по которой уже ведется работа. 

“По вопросам религиозности спортсменов у нас разработана специальная “Дорожная карта”, в рамках которой мы ведем определенную работу. Сегодня мы проводим системную работу со спортсменами, привлекая специалистов соответствующих учреждений. Каждая федерация несет ответственность за свою сборную. В рамках “Дорожной карты” будет рассмотрен и вопрос религиозности спортсменов”, – сказал министр.

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