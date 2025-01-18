Мошенники обманули семью погибшей бортпроводницы в авиакатастрофе возле Актау

Семья члена экипажа Хёкумы Алиевой, погибшей в авиакатастрофе с самолетом AZAL, пострадала в результате мошенничества, передает ИА «NewTimes.kz» .

Фото: oxu.az

Как свидетельствует Oxu.Az , полицейские, по факту обращения отца Хёкумы Джалила Алиева в Главном управлении по борьбе с киберпреступностью возбуждили уголовное дело.

«Ведется расследование. О результатах будет предоставлена дополнительная информация», – сообщили в ведомстве.

Отец погибшей рассказал, что человек, укравший деньги, обманул его, представившись сотрудником местного банка. Злоумышленники прислали код, и в результате чего с карты было списано более 80 тыс манатов (более 25 млн тенге – прим. автора). Джалил Алиев сказал, что украденные с карты средства были оставшимися деньгами от страховой выплаты и компенсации в связи с гибелью Хёкумы Алиевой.

25 декабря самолет, следовавший из Баку в Грозный, упал в нескольких километрах от Актау. На борту находились 62 пассажира из Азербайджана, России, Кыргызстана и Казахстана, а также пять членов экипажа. 38 человек погибли, выжили 29 человек.

Черные ящики были отправлены в Бразилию, что, по словам президента, является единственно правильным решением для обеспечения объективности расследования.

В Минтрансе рассказали, что расследование авиационного происшествия продолжается с участием всех уполномоченных международных экспертов. Предварительный отчет в соответствии с требованиями законодательства РК и требованиями приложения 13 ИКАО будет опубликован через 30 дней с момента авиапроисшествия. При этом Комиссия планирует завершить расследование в течение 12 месяцев.