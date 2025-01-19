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18.01.2025, 20:37

Туман, дождь и метель: в 15 регионах страны объявлено штормовое предупреждение

Новости Казахстана 0 444

В 15 областях Казахстана на 19 января объявлено штормовое предупреждение из-за тумана, дождя и метели, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz
Фото ©️ Tengrinews.kz

Ночью на юге Актюбинской области ожидается низовая метель, гололед, днем гололед. В Актобе: 19 января днем ожидается гололед.

На северо-западе, юге Алматинской области временами ожидаются туман, на дорогах гололедица. В Алматы: 19 января временами ожидается туман. В Конаеве: 19 января временами ожидается туман.

На севере, юге, востоке Атырауской области ожидаются туман, гололед. В Атырау: 19 января ожидаются туман, гололед.

Ночью в Восточно-Казахстанской области ожидается метель. Ночью и утром на севере области ожидается туман.

Ночью на севере, в центре области Жетысу ожидается туман. В Талдыкоргане: 19 января ночью ожидается туман.

По Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. В Уральске: 19 января ожидаются туман, гололед.

На западе, севере Карагандинской области ожидается низовая метель. На юге, востоке области временами туман. В Караганде: 19 января ожидается низовая метель.

Днем на западе, юге, востоке Костанайской области ожидаются низовая метель, гололед. На севере, западе области туман. Костанай: 19 января ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке, в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед. Кызылорда: 19 января временами ожидаются туман, гололед.

Ночью и утром на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются туман, гололед. В Актау: 19 января ночью и утром ожидается гололед.

На западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на юге, западе области порывы 15-20 метров в секунду.

На севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный на горных перевалах области 15-20 метров в секунду. Шымкент: 19 января ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере области Улытау ожидается низовая метель. Ночью на юге области низовая метель, днем на юге области осадки (дождь, снег), гололед. На юге, востоке, в центре области временами туман. Жезказган: 19 января ожидается низовая метель. Временами туман.

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