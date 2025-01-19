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19.01.2025, 09:14

Автора известного паблика задержали в Алматы: новые подробности

Новости Казахстана 0 394

Суд в Алматы арестовал на два месяца автора сатирического паблика QazNews24 Темирлана Енсебека, передает Tengrinews.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Об этом рассказала нашей редакции его адвокат Жанара Балгабаева.

Сегодня прошел суд, мера пресечения определена как содержание под стражей сроком на два месяца на период досудебного расследования. Он будет этапирован в следственный изолятор, - сказала она.

По ее словам, сторона защиты планирует обжаловать постановление суда.

Ранее департамент полиции Алматы сообщил, что в отношении админа паблика расследуется уголовное дело по факту разжигания межнациональной розни посредством публикации в социальных сетях.

Полицейские задержали Енсебека и водворили его в изолятор временного содержания.

Согласно Уголовному кодексу Казахстана (статья 174 "Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни"), подозреваемому может грозить до семи лет лишения свободы.

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