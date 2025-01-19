Автора известного паблика задержали в Алматы: новые подробности

Суд в Алматы арестовал на два месяца автора сатирического паблика QazNews24 Темирлана Енсебека, передает Tengrinews.kz .

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Об этом рассказала нашей редакции его адвокат Жанара Балгабаева.

Сегодня прошел суд, мера пресечения определена как содержание под стражей сроком на два месяца на период досудебного расследования. Он будет этапирован в следственный изолятор, - сказала она.

По ее словам, сторона защиты планирует обжаловать постановление суда.

Ранее департамент полиции Алматы сообщил, что в отношении админа паблика расследуется уголовное дело по факту разжигания межнациональной розни посредством публикации в социальных сетях.

Полицейские задержали Енсебека и водворили его в изолятор временного содержания.

Согласно Уголовному кодексу Казахстана (статья 174 "Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни"), подозреваемому может грозить до семи лет лишения свободы.