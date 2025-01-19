Женщина погибла в ДТП с перевертышем в Алматы

Женщина погибла в ДТП с перевертышем на Аль-Фараби в Алматы. Видео с места происшествие в редакцию Tengrinews.kz прислали читатели.

Фото: кадры из видео

Как сообщили в дежурной части местной полицейской службы, ДТП произошло сегодня в 5:30 утра в Бостандыкском районе Алматы.

20-летний водитель автомашины марки Toyota, следуя по проспекту Аль-Фараби в западном направлении, на пересечении с улицей Каратаева, не справился с рулевым управлением, выехал на северную обочину дорогу и допустил наезд на бордюрный камень. Далее, продолжив движение, выехал на тротуар и допустил наезд на пешехода - 39-летнюю женщину, а затем, наехав на опору рекламного щита, опрокинулся на крышу, - сообщили в полиции Алматы.

К сожалению, в результате ДТП пешеход скончалась на месте происшествия. Водитель авто и его пассажирка были госпитализированы в одну из больниц города. По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом возбуждено уголовное дело.