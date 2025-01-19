Воспитатель пнула ребенка в Атырау (ВИДЕО)

В социальных сетях распространилось видео, на котором воспитатель частного детского сада “Зейнеп-Амина” наносит удар ногой ребенку, передает Liter.kz со ссылкой на AtyrauPress .

Фото: кадр из видео

Инцидент произошел 15 января. Видеоролик можно посмотреть по ссылке.

Как уточнили в администрации сада, сотрудник был немедленно уволен после выявления нарушения, в строгом соответствии с трудовым законодательством.

На данный момент правоохранительные органы проводят проверку для выяснения всех обстоятельств инцидента.