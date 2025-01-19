Картофель запретили вывозить из Казахстана

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Как пишет пресс-служба Правительства РК, решение было принято на заседании Межведомственной комиссии по вопросам торговой деятельности. Совещание было проведено ввиду возросшего спроса со стороны соседних стран, в особенности Узбекистана, и высоких экспортных цен в текущем году экспорт картофеля вырос в 1,5 раза, с 411 тыс. тонн до 605 тыс. тонн. Отмечается, что ажиотажный спрос оказал влияние на внутренний рынок. Так, за последнюю неделю зафиксирован резкий рост цены у экспортоориентированных производителей (со 170 до 270 тенге).

В этой связи, в целях стабилизации цен на картофель на внутреннем рынке было принято решение об ограничении вывоза картофеля в третьи страны сроком на 6 месяцев. Мера не распространяется на страны ЕАЭС, однако экспорт в данном направлении будет находиться под наблюдением. Но, с16 января уже была приостановлена выдача фитосанитарных сертификатов на экспорт.

Принятые меры нацелены на обеспечение стабильности цен на картофель, недопущение необоснованного роста цены и запрет спекулятивных действий со стороны участников рынка.

По данным МСХ РК, на сегодня имеющихся запасов достаточно для полного покрытия внутренней потребности до раннего урожая 2025 года. Запасы, по состоянию на 19 января, составляют свыше 850 тыс. тонн без учета запасов в торговых сетях (600 тыс. тонн у ассоциации картофелеводов, 68 тыс. тонн в стабфондах, свыше 200 тыс. тонн в погребах в ЛПХ и мелких хозяйствах).

Валовый сбор картофеля в 2024 году составил 2,9 млн. тонн (в том числе ранний урожай – 300 тыс. тонн). Импорт за 2024 год составил 56 тыс тонн. Объем картофеля для распределения на рынок с августа 2024 года составляет 2,6 млн тонн при потребности всего населения – 1,5 млн тонн.