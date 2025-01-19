Астанчанин перерезал горло родственникам из-за замечания

Трагедия случилась в одном из жилых районов столицы. По сообщению очевидцев, молодой человек не смог справиться с агрессией, после того, как у него забрали телефон, передает ИА «NewTimes.kz» .

Фото: Pixabay

нформацию разместил один из столичных пабликов. Там говорится, 21-летний житель столицы, играл в игру. Когда у него забрали телефон, он не смог справиться с эмоциями в состоянии злости и перерезал горло всем своим родственникам.

Трагедия произошла, когда все спали, и он совершил нападение на своих близких. В результате инцидента один из братьев, родившийся в 1997 году, скончался на месте, а трое других членов семьи были госпитализированы в тяжелом состоянии, - сообщается в описании к видео.

Факт подтвердили в полиции.