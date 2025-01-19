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19.01.2025, 14:25

Родители спасённого ребёнка напали на врачей в Кокшетау и написали жалобу

Новости Казахстана 0 424

В Кокшетау родители спасённого ребенка напали на врачей и написали на них жалобу. Трёхлетнему ребенку ампутировали кончики трёх пальцев. Случилось это после домашней травмы в Кокшетау. На мальчика, по словам родителей, упала консоль, сообщает Информбюро со ссылкой на Nayzakokshe.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Известно, что примерно в 16.30 карета скорой помощи доставила малыша с родителями в Акмолинскую областную детскую больницу.

Травматолог Мейрам Дюсекеев, осмотрев ребёнка, принял решение об ампутации кончиков пальцев: кости были раздроблены и висели буквально на лоскутке кожи. Врачи начали подготовку к операции, предупредив родителей, что в случае промедления возможна гангрена. После операции мальчика доставили в реанимационное отделение для обеспечения ухода. Туда же направились родители. Все их передвижения и разговор зафиксировали больничные камеры. И на них – шум, крик, оскорбления и нападения на врачей, - пишет паблик.

Несмотря на запрет, родители ворвались в реанимационное отделение, сломали магнитный затвор двери. Остановить их медсестры не смогли. Возле палаты с больным ребенком родители устроили скандал: оскорбляли врачей, кидались на них, а в итоге глава семьи схватил за горло медбрата. 
После этого были ещё попытки прорваться в отделение, где помимо мальчика с ампутацией находится ещё десяток других больных детей.После сцены отчаяния возле дверей отделения, где женщина сидит на коленях, кричит и плачет, она отправилась в приемный покой и устроила ещё одну сцену с оскорблениями и претензиями в адрес травматолога Мейрама Дюсекеева. На видео слышно, как врач объясняет маме, почему ампутация была важна для спасения ребенка. Но женщина ничего не хотела слышать. Бросив клавиатуру на столе доктора, она удалилась и позже написала заявление в полицию.

Материал направлен в Департамент комитета медицинского и фармацевтического контроля Управления здравоохранения Акмолинской области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Также зарегистрировано заявление и от медицинских работников по факту неправомерных действий со стороны родителей в медицинском учреждении. Проводится проверка, - прокомментировали ситуацию в ДП Акмолинской области.

За проявление неуважения к медицинским и работникам при исполнении ими своих должностных обязанностей нарушителя ждёт штраф в размере 30 МРП или административный арест на срок до десяти суток.

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