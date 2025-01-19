Гвардеец из Шымкента сделал предложение во время присяги

Необычный случай произошел в Шымкенте. Военнослужащий срочной службы сразу после принятия военной присяги сделал предложение руки и сердца своей девушке прямо на плацу, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Otyrar.kz .

Фото: пресс-служба регионального командования «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК

18 января молодое пополнение воинской части 6506 Национальной гвардии МВД РК приняло военную присягу. Ряды воинской части пополнили около 400 молодых солдат, прибывших для прохождения службы со всех регионов страны.

Сразу после торжественной части призванный из Алматы рядовой прямо на плацу попросил свою девушку стать его женой. Девушка ответила «да» и обещала ждать своего кавалера до следующей зимы. На торжественную церемонию приехали и родители парня. Они знали о серьезных намерениях сына и очень обрадовались его решению.

Свидетелями романтической сцены стали около тысячи человек, которые собрались на торжественную церемонию.