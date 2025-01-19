Девушку чудом спасли полицейские, которая попыталась свести счеты с жизнью – видео

За помощью обратилась подруга девушки, которая сообщила что она заперлась дома и собирается свести счеты с жизнью, передает ИА «NewTimes.kz» .

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Как пишет пресс-служба МВД РК, 16 января на пульт 102 Жамбылского районного отдела полиции поступил тревожный звонок. Девушка сообщила, что ее подруга, находящаяся в селе Каргалы, намеревается свести счеты с жизнью. Прибыв на место, полицейские обнаружили, что двери дома заперты. Не теряя времени, они приняли решение разбить окно и проникли внутрь. В одной из комнат патрульные нашли молодую девушку, вскрывшую себе вены. Полицейские доставили пострадавшую в поселковую больницу в критическом состоянии. Врачам удалось стабилизировать ее состояние, сейчас она переведена в общую палату.

Ранее полицейские спасли от необдуманного поступка жительницу Астаны – она попыталась свести счеты с жизнью.