Без вести пропавшего мужчину нашли убитым на окраине Петропавловска

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Местное издание Qazaqstan Mеdia уточняет, что 45-летний мужчина пропал без вести. 19 января стало известно о нахождении его тела на окраине города.

19 января в огороде одного из домов по проезду Урожайной в Рабочем поселке Петропавловска обнаружен труп без вести пропавшего 45-летнего жителя областного центра с признаками насильственной смерти, - рассказали в пресс-службе ДП Северо-Казахстанской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по горячим следам установили и задержали 69-летнего подозреваемого. Проводятся следственные мероприятия.