Юрту в шахте на глубине 650 метров установил горняк в Жезказгане

Шахтер Акбейсен Кайырбеков установил настояющую юрту на глубине 650 метров, по его словам, так он хотел создать уголок домашнего очага, передает ИА «NewTimes.kz» .

Фото: 24.kz

Как сообщает телеканал «24KZ», юрта стала излюбленным местом горняков. Идея принадлежит Акбейсену Кайырбекову. Шахтер в будущем хочет превратить этнодом в небольшой музей. На шахте «Жомарт», расположенной в 200 километрах от Жезказгана, вахтовым методом работают около тысячи горняков. Акбейсен Кайырбеков трудится здесь с момента запуска рудника. Говорит, идея соорудить юрту в шахте пришла неспроста. Так он хотел создать уголок домашнего очага.

Юрта расположена на 7 этажей под землей. Здесь горняки могут на некоторое время почувствовать уют родного дома. Юрту шахтеры украсили казахскими национальными инструментами, портретами известных ханов и героев, а также ветеранов, внесших вклад в развитие промышленности этого региона. Есть и кресло, спроектированное в ханском стиле.

В будущем горняк планирует превратить небольшой участок на территории шахты в зеленый парк. Здесь уже высажено много фруктовых деревьев и установлены статуи различных животных и птиц. Все это горнодобытчик делал в свободное от работы время.