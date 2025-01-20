Юрту в шахте на глубине 650 метров установил горняк в Жезказгане

Шахтер Акбейсен Кайырбеков установил настояющую юрту на глубине 650 метров, по его словам, так он хотел создать уголок домашнего очага, передает ИА «NewTimes.kz».
Как сообщает телеканал «24KZ», юрта стала излюбленным местом горняков. Идея принадлежит Акбейсену Кайырбекову. Шахтер в будущем хочет превратить этнодом в небольшой музей. На шахте «Жомарт», расположенной в 200 километрах от Жезказгана, вахтовым методом работают около тысячи горняков. Акбейсен Кайырбеков трудится здесь с момента запуска рудника. Говорит, идея соорудить юрту в шахте пришла неспроста. Так он хотел создать уголок домашнего очага.
Юрта расположена на 7 этажей под землей. Здесь горняки могут на некоторое время почувствовать уют родного дома. Юрту шахтеры украсили казахскими национальными инструментами, портретами известных ханов и героев, а также ветеранов, внесших вклад в развитие промышленности этого региона. Есть и кресло, спроектированное в ханском стиле.
В будущем горняк планирует превратить небольшой участок на территории шахты в зеленый парк. Здесь уже высажено много фруктовых деревьев и установлены статуи различных животных и птиц. Все это горнодобытчик делал в свободное от работы время.
Комментарии0 комментарий(ев)