"Тупой, тупой просто": депутатка публично оскорбила жителя Павлодара

Депутат городского маслихата Павлодара Гулжайна Даримова в очередной раз отметилась скандальным высказыванием в социальных сетях, передаёт Ulysmedia.kz .

Фото: Гулжайна Даримова/Instagram

Один из жителей Павлодара поинтересовался, могут ли депутаты городского маслихата изменить закон и отменить штрафы за длительный прогрев автомобилей, так как "на севере по-другому никак".

В ответ на это Гулжайна Даримова записала видео в Instagram, где сообщила о том, что депутаты маслихата не имеют законодательной инициативы. При этом речь её сопровождалась оскорблениями в агрессивном тоне, она назвала казахстанца "тупым".

Тупой, тупой просто. Можно же посмотреть в Google, забить, что городские депутаты ничего не решают в законах, что у них только на уровне округа полномочия. Они могут только в городе что-то там сделать — дорогу убрать, столовую школьную проверить. Почему такие тупые думают, что я законы издаю?, – заявила она.

Напомним, это не первый раз, когда высказывания Даримовой становятся поводом публичных обсуждений. Ранее она пригрозила своим хейтерам, сказав, что может увести у них мужей, сыновей или отцов.

В августе 2023 года заявила, что трудных подростков и детей в Казахстане нужно чипировать.

Гулжайна Даримова стала депутатом Павлодарского городского маслихата в 2023 году. Помимо этого, Даримова является директором турагентства Royal Triumph.