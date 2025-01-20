Instagram выпустил обновление: казахстанцы оказались не в восторге

Instagram отказывается от квадратной сетки профилей в пользу прямоугольного формата. Руководитель платформы Адам Моссери объясняет это тем, что большинство контента загружается в вертикальном формате, передает ИА «NewTimes.kz» .

Фото: Pixabay

Instagram измел внешний вид сетки профилей. Отныне посты отображаются в виде прямоугольников, а не как раньше - квадратов.

Об изменениях ранее сообщал бизнесмен и руководитель Instagram Адам Моссери.

Я знаю, что некоторые из вас действительно любят квадраты. И квадратные фотографии - это своего рода наследие Instagram. Но на данный момент большинство загружаемого, как фото, так и видео, имеют вертикальный формат, - сказал Моссери.

Моссери признает, что такое изменение воспримется пользователями не сразу положительно.

Я думаю, что в долгосрочной перспективе люди будут в восторге от того, что больше их фотографий и больше их видеороликов будут отображаться в профиле так, как они были задуманы, а не «агрессивно» обрезаны, - сказал Моссери.

Некоторые пользователи Instagram пожаловались в Threads, что посты, выложенные в формате сетки, стали отображаться некорректно. Хотя они специально подгоняли части фотографии, чтобы в профиле получалась цельная картинка в виде пазла, теперь элементы смещаются и портят общий вид.

Другие пользователи, которые не столкнулись с этой проблемой, наоборот, оставляют положительные комментарии. По их мнению, теперь нет необходимости подгонять фотографии под квадрат, а лента в целом выглядит более эстетично и аккуратно.