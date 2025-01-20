В Министерстве обороны ответили на вопрос о полетах НЛО над Казахстаном

Люди часто сообщают о неопознанных летающих объектах, которые они якобы видели. Согласно отчету Пентагона, было зарегистрировано более 700 случаев, о которых в период с 1 мая 2023 года по 1 июня 2024 года сообщалось американским властям. Казахстан не является исключением: наши сограждане нередко публикуют фото и видео неизвестных объектов, которые они увидели в небе. По этому поводу Tengri Life обратились с официальным запросом в Министерство обороны республики.

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Как следует из ответа оборонного ведомства, силы противовоздушной обороны (ПВО) за последние годы не фиксировали в небе над Казахстаном ничего необычного.

"Факты обнаружения неопознанных летающих объектов силами ПВО не зафиксированы. Нарушений воздушного пространства авиационными судами других стран не допущено", - сообщили в министерстве.

В Минобороны заверили, что Казахстан строго контролирует свое воздушное пространство с использованием систем контроля и мониторинга, а также активно сотрудничает с соседними странами и международными организациями для обеспечения безопасности и охраны своих воздушных границ.