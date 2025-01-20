392 тысячи тенге за квадратный метр: цены на квартиры побили рекорды

До этого максимальной стоимости недвижимость в Петропавловске достигала в июне 2022 года. Тогда за 1 квадратный метр просили в среднем 382 тысячи тенге.

При этом в долларовом эквиваленте стоимость жилья значительно снизилась за последние 2 года. После максимума в 900 долларов США в июне 2022 года, сейчас она держится на уровне 744 доллара.

Если опираться на данные Бюро национальной статистики, сейчас в Казахстане средняя зарплата достигла примерно того же уровня, что и 1 квадратный метр жилья. Легко подсчитать, сколько зарплат нужно, чтобы купить квартиру.

Самые дорогие квартиры в Казахстане по-прежнему продают в Алматы, где 1 квадратный метр жилья стоит 764 400 тенге.

Ранее председатель Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге 17 января 2025 года высказался о возможности возврата фиксированного курса тенге.