Страдавший неизвестным заболеванием казахстанец скончался

26-летний житель Павлодарской области Владимир Васильев, который пять лет мучился от гнойных ран и диких болей, так и не смог узнать свой точный диагноз. Молодой человек скончался, не дожив день до очередной госпитализации, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото: depositphotos.com

О смерти молодого человека сообщили жители села Успенка, где все это время он жил. Печальную весть подтвердили и волонтеры поискового отряда Павлодара VITA.

"Очень горестно узнавать о смерти тех людей, которым мы вместе с вами помогали. Страшно от того уровня медицины, который не смог помочь 26-летнему парню, который просил о помощи и гнил заживо от пиодермии", – написали на своей странице павлодарские волонтеры.

В последние дни за прикованным к постели тяжелобольным парнем присматривали социальный работник и его дядя.

"В прошлую пятницу ему стало очень плохо. Но из-за сильных болей транспортировка была невозможна, он сам боялся, что ее не переживет. Обезболивающие ему не помогали. 20 января его должны были госпитализировать, но, к сожалению, Владимир умер", – рассказала соцработник Наталья Галенко.

Молодой человек рассказывал, что неизвестная болезнь впервые проявилась волдырями в 2019 году, после того как он переболел гнойной ангиной, которую не лечил. Позже ему ставили гангренознозную пиодермию, но точного диагноза мужчине не сообщали. Парень говорил, что из-за сильного нагноения в ранах на ногах и теле появлялись черви, которые съедали его заживо.

Напомним, в ноябре прошлого года Владимир Васильев обратился за помощью к волонтерам. За сутки неравнодушные казахстанцы собрали на счет парня 1,3 миллиона тенге. Молодой человек смог погасить кредиты, а оставшиеся деньги собирался потратить на платных докторов в надежде, что его поставят на ноги. Парень признавался, что очень хочет жить.