Более чем в Т71 млрд оценили возможные потери бюджета от теневого импорта авто в Казахстан

Астана. 18 января. КазТАГ – Более чем в Т71 млрд оценили в Высшей аудиторской палате (ВАП) возможные потери бюджета от теневого импорта автомобилей в Казахстан, передает корреспондент агентства.

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«За 2021-2023 годы импорт товаров физическими лицами, оформленный по декларациям на товары, вырос в 6,5 раза. Причем 94% этого импорта – транспортные средства на сумму Т1,4 трлн. Из всего указанного транспорта пятую часть (21%) составляет коммерческий транспорт: седельные тягачи, автобусы, грузовая и спецтехника. Аудитом установлено, что 3076 физических лиц (61% от числа подвергнутых анализу), ввозивших коммерческий транспорт, не зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя, что лишило бюджет поступлений налогов от осуществления предпринимательской деятельности по реализации данных транспортных средств. Кроме того, ввоз легковых автомобилей и иных категорий транспортных средств для личного пользования, осуществляемый по декларациям на товар, а не по пассажирским таможенным декларациям, привел к возможным потерям бюджета только за 2021-2023 годы на сумму Т71,2 млрд», - говорится в документе ВАП на имя премьер-министра Олжаса Бектенова.

Автором документа, копия которого имеется в распоряжении агентства КазТАГ, указан председатель ВАП Алихан Смаилов.

МИА КазТАГ уже обратилось с запросом в генеральную прокуратуру на имя генерального прокурора Берика Асылова с просьбой прокомментировать данную информацию. Функции борьбы с теневой экономикой и наведению порядка на границе теперь находятся в ведении вице-премьера – министра национальной экономки Серика Жумангарина, поэтому редакция также обратилось в пресс-службу правительства с запросом на имя Жумангарина также с просьбой прокомментировать отчет ВАП.

Назначение Жумангарина произошло на фоне работы по устранению посредников и упорядочиванию налогового администрирования.

Следует отметить, что аудит в органах государственных доходов проходит на фоне масштабных задержаний криминальных групп, занимавшихся легализацией криминальных автомобилей и борьбе с серым импортом. Задержания проводились органами финансового мониторинга, «антикора» в ЦОНах, регистрационных службах МВД.