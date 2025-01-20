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20.01.2025, 13:22

В Казахстане появится новая нефтебаза за 10 млрд тенге

Новости Казахстана 0 746

В Астане построят нефтебазу и топливозаправочный комплекс почти за 10 млрд тенге, передает LS со ссылкой на "КазМунайГаз".

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Дочерняя организация нацкомпании – "КМГ-Аэро" – планирует реализовать ряд проектов. В том числе в столице появятся нефтебаза стоимостью 7 млрд тенге и топливозаправочный комплекс (ТЗК) за 2,5 млрд тенге (в аэропорту). Общий объем финансирования – 9,5 млрд тенге.

Также в воздушной гавани Актобе будет возведен ТЗК за 5 млрд тенге.

Помимо этого, за 500 млн тенге в эксплуатацию будут введены два новых топливозаправщика объемом 40 тыс. литров каждый.

Между тем в 2024 году компания реализовала 282 тыс. тонн нефтепродуктов. Из них более 206,3 тыс. тонн авиатоплива, почти 10,4 тыс. тонн бензина, свыше 40 тыс. тонн дизтоплива, более 25,67 тыс. тонн мазута.

Общий объем заправки "в крыло" (на стоянке в аэропорту – прим. LS) составил почти 48,6 тыс. тонн: в воздушной гавани Астаны – около 30 тыс. тонн, Туркестана (с марта) – порядка 5 тыс. тонн, Актобе – 4,2 тыс. тонн.

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