В роддоме Актобе продали младенца

Полиция Актюбинской области расследует дело о продаже новорожденного в одном из роддомов региона, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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В управлении здравоохранения Актюбинской области не комментируют произошедшее, ссылаясь на то, что идет следствие по делу.

"Полицией Актюбинской области возбуждено уголовное дело по факту продажи новорожденного в родильном доме. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств и причастных лиц. Расследование продолжается", – сообщили корреспонденту Tengrinews.kz в пресс-службе полиции региона.

Ранее стало известно, что в Казахстане зарегистрировано шесть фактов торговли детьми в 2024 году. Об этом ранее сообщили в МВД. Сообщалось, что в основном детей продавали внутри страны.

"Есть люди, которые по каким-то физиологическим особенностям не имеют возможности иметь детей. Они порождают некоторый спрос. Находятся люди, которые этот спрос удовлетворяют. (…) В данных случаях замешаны работники перинатальных центров, детских домов и граждане, у которых нежелательная беременность", – рассказал ранее первый заместитель министра внутренних дел в кулуарах Сената.

Как ранее отмечалось, за торговлю детьми в нашей стране предусмотрено наказание до 18 лет лишения свободы.