Новый Налоговый кодекс Казахстана: что изменится для граждан и бизнеса

Какие важные для казахстанцев и экономики страны поправки в проект нового Налогового кодекса обсуждаются в Мажилисе? О некоторых из них в своем Telegram-канале рассказал депутат Мажилиса, председатель Комитета по социально-культурному развитию Асхат Аймагамбетов, передает Tengrinews.kz .

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Одной из поправок является увеличение налогов на игорный бизнес.

"Игорный бизнес, особенно букмекерские конторы, обладает значительным финансовым потенциалом. Сейчас в проекте Налогового кодекса предусмотрено налогообложение на уровне 10 процентов. Да, это в разы больше, чем сейчас, но мы предложили увеличить его еще вдвое – до 20 процентов. Это может дать бюджету дополнительно сотни миллиардов тенге", – сообщил Аймагамбетов.

Кроме этого, депутаты предложили повысить корпоративный подоходный налог (КПН) для банков.

"В проекте правительства корпоративный подоходный налог (КПН) для банков установлен на уровне 25 процентов, но мы предложили повысить его до 30 процентов. Это справедливая мера, учитывая высокую прибыльность банковской сферы, особенно в условиях увеличения дивидендов, которые выросли в разы", – пояснил мажилисмен.

Другой блок поправок связан с увеличением акцизов на алкоголь и трансжиры – дешевые, но крайне вредные вещества, которые активно используются в пищевой промышленности.

"Мы по примеру многих европейских стран предложили ввести на них акцизы, чтобы снизить их использование и стимулировать производителей переходить на натуральные масла, плюс доход в бюджет", – прокомментировал Асхат Аймагамбетов.

Вместе с тем депутаты выступили против введения НДС на лекарства и медицинские услуги.

"Введение НДС на лекарства недопустимо, так как это напрямую ударит по самым уязвимым категориям граждан: пожилым людям, детям и людям с инвалидностью. Иначе лекарства существенно подорожают. Мы предложили сохранить текущую норму, освобождающую лекарства от НДС. Введение НДС на медицинские услуги увеличит стоимость лечения для граждан, особенно пенсионеров и людей с инвалидностью, что критично в условиях ограниченной доступности медицинских услуг. Мы также предложили снизить ставку КПН на медицинские услуги (в действующем кодексе они не облагаются КПН)", – рассказал председатель Комитета Мажилиса.

Предложение правительства ввести НДС на банковские переводы и иные банковские операции Аймагамбетов назвал нонсенсом. Он и его коллеги также выступили против такого нововведения.

"Уже сейчас стоимость перевода между банками выросла, возможно, в ожидании введения НДС, и добавление НДС еще больше увеличит затраты граждан. Мы предложили отказаться от этой нормы, чтобы не допустить роста цен на базовые финансовые услуги", – отметил депутат.

Часть поправок связана с эндаумент-фондами, которые играют важную роль в финансировании долгосрочных социальных и образовательных проектов. Депутаты предложили освободить от налогообложения суммы пожертвований, чтобы стимулировать граждан и компании участвовать в благотворительности. Также в Мажилисе предложили снизить налоговую ставку в рамках специального налогового режима для B2B-сделок, установив ее на уровне 8 процентов, а не 12, как это предлагалось. По словам Асхата Аймагамбетова, эта проблема часто поднимается в ходе обсуждений с бизнесом, в том числе на встречах с членами общественной палаты при Мажилисе.

"Помимо этих поправок, обсуждается целесообразность введения акцизов на напитки с высоким содержанием сахара, превышающим предельные нормы. Это сложный вопрос, вокруг которого много споров. Одни считают, что такие меры могут способствовать снижению потребления сахара, другие – что это приведет к дополнительной нагрузке на граждан. Здесь нужно еще обсуждать", – добавил Аймагамбетов.

Говоря о предлагаемых поправках в проект Налогового кодекса, мажилисмен выразил мнение, что просто увеличивать налоги без пересмотра структуры расходов нельзя.