На границе с Китаем закроют автомобильные пункты пропуска

Автомобильные пункты пропуска на границе Казахстана и Китая не будут работать около недели, передает Tengri Auto .

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Как сообщила пресс-служба Комитета государственных доходов, в связи с Праздником весны в КНР с 20:00 27 января до 08:00 1 февраля пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет.

Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.

Перевозчиков и всех желающих просят пересечь границу заранее, планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.

Китайский Новый год - Чунь цзе, или Праздник весны, является для китайцев самым главным праздником, его отмечают уже более двух тысяч лет. Он приходится на первое новолуние первого месяца года, между 12 января и 19 февраля.

В этом году китайский Новый год наступит 29 января, а празднования традиционно продлятся 15 дней, завершаясь Фестивалем фонарей.