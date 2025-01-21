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21.01.2025, 07:49

Когда снизится налог на автомобили старше 20 лет в Казахстане

Новости Казахстана 0 399

В сентябре 2024 года стало известно, что налог для автомобилей старше 20 лет планируют снизить. На каком этапе находятся изменения, узнавал корреспондент Tengri Auto.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как нам ответили в Министерстве национальной экономики, постановлением правительства от 28 августа 2024 года №697 проект Налогового кодекса внесен на рассмотрение в Мажилис Парламента.

На каком этапе рассмотрение проекта

В Мажилисе создали рабочую группу по рассмотрению данного проекта.

"Уже прошло 19 заседаний, в том числе тематические заседания по следующим темам: "Оптимизация СНР", "По вопросам ИПН", "О налоговых льготах и преференциях", "По вопросам КПН", "По вопросам НДС", "По вопросам недропользования", "По общей части", "По вопросам международного налогообложения", - ответили в пресс-службе Министерства национальной экономики.

В Министерстве напомнили, что действующие налоговые льготы по транспортным средствам пока сохраняются.

К слову, в этот же проект заложена еще одна полезная для автолюбителей норма - возможность купить желаемый номер на авто. Сейчас эта функция работает в ограниченном виде - можно купить VIP-номера. Но, если человек не хочет VIP-номер, но определенная комбинация цифр и букв является важной для него, купить желаемую у него не получится.

К счастью, МВД уже подготовило все необходимое, чтобы свободный выбор госномеров стал доступным для казахстанцев. Осталось лишь дождаться принятия поправок в Налоговый кодекс. В МВД запланировали введение новой нормы с 1 января 2026 года. Возможно, снижение налога на старые авто ждет казахстанцев примерно в это же время.

Как снижение налога облегчит жизнь казахстанцам

По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане по году выпуска в общем числе зарегистрированных легковых автомобилей преобладает транспорт годом выпуска свыше 20 лет – 44,2 процента, от 10 до 20 лет – 23,5 процента автопарка.

"В целом нагрузка на 2,5 миллиона легковых автомобилей с годом выпуска свыше 20 лет нагрузка снижается на 18,2 миллиарда тенге, а на 1,5 миллиона легковых автомобилей с годом выпуска от 10 до 20 лет нагрузка снижается на 11,8 миллиарда тенге", - отметили в пресс-службе Министерства национальной экономики.

Необходимо отметить, что в соответствии с требованиями законодательства о правовых актах "Налоговый кодекс" не является окончательным и до его принятия он будет проходить дальнейшие процедуры согласования, а также рассмотрения в парламенте.

Могут ли полностью отменить налог на транспорт?

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ об отмене налога на транспортные средства и прощении долгов бизнеса. Стоит ли казахстанским водителям ожидать таких изменений и что они могут за собой повлечь?

К слову, эксперты уже давно заявляют о необходимости отменить налог на транспорт в Казахстане, а правительство даже называло условия для этого.

Как нам ответили, в Министерстве национальной экономики в рамках работы по разработке Проекта поступали разные предложения по пересмотру данного налога. С учетом поступивших предложений как один из вариантов рассматривался вопрос отмены налога на транспортные средства.

"Анализ изменения нагрузки на автомобили с разными объемами двигателя показал, что при таком варианте налоговая нагрузка будет распределена неравномерно, машины с большим объемом будут платить меньше, чем сейчас, а малолитражки, наоборот, больше", - рассказали в пресс-службе Министерства национальной экономики.

Кроме того, отмена налога затронула бы тех, кто сейчас освобожден от его уплаты, включая медицинский транспорт, машины госучреждений, сельхозтехнику, многодетных матерей, инвалидов и ветеранов.

При этом налог сохранен в действующем виде, так как принцип данного налога заключается в обложении налогом собственности независимо от использования, а также налог на транспортные средства является основным видом доходов бюджетов четвертого уровня.

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