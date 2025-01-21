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21.01.2025, 07:51

2-летней девочке сломали обе ключицы: полиция задержала подозреваемого

Новости Казахстана 0 587

В Павлодаре мужчина избил двухлетнюю девочку, сломав ей обе ключицы. Подозреваемый взят под стражу, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Как стало известно корреспонденту Tengrinews.kz, в момент избиения мама малышки находилась на работе.

"16 января в приемный покой обратилась мама с ребенком 2022 года рождения с жалобами на боли в области ключицы. Осмотр дежурного травматолога и рентген подтвердили закрытый перелом обеих ключиц без смещения. Со слов матери, днем ранее ребенок упал с кровати. Врачи наложили повязку и направили на амбулаторное наблюдение. 17 января в 11:35 мать повторно обратилась с ребенком в приемный покой. На этот раз женщина сообщила, что ее дочь избил отчим", – сообщили корреспонденту Tengrinews.kz в детской областной больнице Павлодара.

Кроме перелома обеих ключиц, у малышки диагностировали множественные ушибы и гематомы на руках, ногах, животе и ушах. Информацию об избиении ребенка подтвердили полицейские.

"По факту умышленного причинения вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС управления полиции Павлодара", – сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Региональный уполномоченный по правам ребенка Сауле Шакенева уточнила, что в избиении подозревается сожитель матери пострадавшей девочки.

"По версии следствия, сожитель матери нанес телесные повреждения двухлетней младшей дочери. Девочке наложен гипс. Она находится дома под наблюдением медиков. Дело расследуется по статье 107, части 2, пункту 3, УК. Я встречалась с потерпевшими, вопрос на моем личном контроле", – сказала региональный уполномоченный по правам ребенка Сауле Шакенева.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
StarlightDragon
StarlightDragon
Говнюк
21.01.2025, 05:50
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