2-летней девочке сломали обе ключицы: полиция задержала подозреваемого

В Павлодаре мужчина избил двухлетнюю девочку, сломав ей обе ключицы. Подозреваемый взят под стражу, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Как стало известно корреспонденту Tengrinews.kz, в момент избиения мама малышки находилась на работе.

"16 января в приемный покой обратилась мама с ребенком 2022 года рождения с жалобами на боли в области ключицы. Осмотр дежурного травматолога и рентген подтвердили закрытый перелом обеих ключиц без смещения. Со слов матери, днем ранее ребенок упал с кровати. Врачи наложили повязку и направили на амбулаторное наблюдение. 17 января в 11:35 мать повторно обратилась с ребенком в приемный покой. На этот раз женщина сообщила, что ее дочь избил отчим", – сообщили корреспонденту Tengrinews.kz в детской областной больнице Павлодара.

Кроме перелома обеих ключиц, у малышки диагностировали множественные ушибы и гематомы на руках, ногах, животе и ушах. Информацию об избиении ребенка подтвердили полицейские.

"По факту умышленного причинения вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС управления полиции Павлодара", – сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Региональный уполномоченный по правам ребенка Сауле Шакенева уточнила, что в избиении подозревается сожитель матери пострадавшей девочки.