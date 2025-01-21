Замешан в скандале: кандидатура акима вызвала споры на юге Казахстана

В сети обсуждают кандидатуру, выдвинутую на предстоящие выборы акима сельского округа на юге Казахстана, передает Tengrinews.kz .

Дилшод Саитов. Фото:gov.kz

2 февраля этого года в Сауранском районе Туркестанской области назначены выборы акима сельского округа Старый Икан (Ески Икан). В сети появилась информация, что в качестве кандидата от партии Amanat выдвинут Дилшод Саитов, который, по версии авторов публикции в Telegram, оказался ранее в центре скандала, связанного с незаконной передачей земли. В посте также упоминается родственница кандидата, получившая якобы из бюджета миллионы в виде субсидий, которые в последующем суд обязал вернуть.

Корреспонденты Tengrinews.kz обратились за разъяснениями в филиал партии Amanat Сауранского района Туркестанской области. По их данным, в 2022 году в рамках проекта "Комфортная школа" на территории села Ески Икан был выделен земельный участок площадью 4,8 гектара для строительства школы. Это решение приняли в связи с отсутствием в районе учебного заведения.

"На основании решения областного специального земельного фонда Сауранского района в специальный земельный фонд Сауранского района был возвращен земельный участок площадью 4,8 гектара, на котором было запланировано строительство школы. Решением акима сельского округа Ески Икан от 20 февраля 2024 года данный участок был временно передан ТОО "Мектеп Жаңа Иқан" сроком на 5 лет. На данный момент ТОО построило школу по адресу: улица Кыдыралева, 29. В школе работают 47 учителей и 18 сотрудников, а также обучаются 300 учеников", - говорится в ответе пресс-службы филиала партии.

Также в ответе отмечается, что в представлении прокуратуры Сауранского района указано, что Саитов допустил дисциплинарное нарушение, предоставляя необоснованную поддержку физическим и юридическим лицам.

"Однако основной целью акима было решение проблемы населения с нехваткой школы. В настоящее время по иску департамента управления земельными ресурсами Туркестанской области в специализированном межрайонном экономическом суде рассматривается дело о признании недействительными решения акима от 20 февраля 2024 года и договора аренды", - говорится в ответе пресс-службы филиала партии Аmanat.

Также в ответе пояснили ситуацию, связанную с упоминанием матери Дилшода Саитова в соцсети, получившей якобы из бюджета миллионы в виде субсидий.

"Предоставление сельскохозяйственных субсидий не входит в полномочия акима села. Более того, в указанный период Саитов не занимал должность акима", - резюмировали в пресс-службе филиала партии Amanat.

В пресс-службе прокуратуры Туркестанской области отметили, что в ходе анализа, проведенного прокурорами Сауранского района, в деятельности акима сельского округа Старый Икан (Ески Икан) при предоставлении права на земельный участок площадью 4,8 гектара выявлены нарушения.

"Внесен акт прокурорского надзора о признании правоустанавливающих документов на землю недействительными. В настоящее время в территориальном суде рассматривается соответствующий иск. Кроме того, проходят судебные тяжбы между УСХ и КХ "Венера" принадлежащее матери Саитова Д. по вопросу возвращения полученных ранее субсидий на развитие животноводства из-за нарушения договорных обязательств (решение суда первой инстанции обжалуется)", - говорится в ответе пресс-службы прокуратуры Туркестанской области.

Что известно о Дилшоде Саитове

Как указано на сайте аппарата акима сельского округа Ески Икан района Сауран Туркестанской области, Дилшод Саитов является акимом данного сельского округа.

Он родился в 1990 году в Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанская).

В 2012 году окончил Шымкентский социально-педагогический университет по специальности "бакалавр финансов". В разные годы Саитов занимал различные должности на госслужбе.

В октябре 2013 года его назначили на должность главного специалиста аппарат акима сельского округа Ески Икан при акимате города Туркестан. В сентябре 2014 года был переведен на должность главного специалиста-бухгалтера в этом же учреждении.

В 2018 году он был назначен главным специалистом аппарата акима сельского округа Ески Икан, подчиненного акимату города Кентау.

В феврале 2021 года Дилшод Саитов был назначен акимом сельского округа Ески Икан.