Казахстанцев стали обманывать при обмене валюты

Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана предупредило казахстанцев, находящихся за рубежом, о новом виде мошенничества. Злоумышленники, подключаясь к чатам для соотечественников в Telegram и WhatsApp, предлагают обмен валюты по выгодным условиям, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

Вместо реального обмена они предоставляют реквизиты для перевода денег на счета криптовалютных продавцов или дропперов, а затем исчезают, удаляя переписки и выходя из чатов.

Мошенничество, уточнили специалисты, уже было зафиксировано в таких странах, как Южная Корея, Китай и США.

"Призываем граждан быть бдительными и не принимать сомнительные предложения".Пресс-служба МВД РК