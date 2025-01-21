Пособия-2025: в Минтруда назвали размеры соцвыплат по инвалидности и потере кормильца

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 21 января, рассказали, как в 2025 году изменились размеры пособий и социальных выплат по инвалидности и потере кормильца, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

В ведомстве напомнили, что с 1 января текущего года размеры государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца повышены на 6,5% в связи с увеличением размера прожиточного минимума. По решению правительства РК также на 6,5% были повышены размеры выплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) по утрате трудоспособности и по потере кормильца.

Размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для:

1 группы – 101 702 тенге,

2 группы – 81 362 тенге,

3 группы – 55 474 тенге.

Средний размер социальных выплат составляет:

по утрате трудоспособности – 60 407 тенге,

по потере кормильца – 64 772 тенге.

По данным Минтруда, в 2024 году на выплату государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено 613,1 млрд тенге. Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования осуществлены соцвыплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 80,3 млрд тенге.

По итогам 2024 года численность получателей ГСП по инвалидности составила 552,3 тыс. человек, по случаю потери кормильца – порядка 193,9 тыс. человек.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.

Размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.

Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС.

В 2024 году социальную выплату по утрате трудоспособности получили 102,3 тыс. человек, а социальную выплату по потере кормильца – порядка 67,9 тыс. семей.

Размеры выплат индивидуальны и зависят от:

среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года,

коэффициентов утраты трудоспособности,

количества иждивенцев,

стажа участия в системе обязательного социального страхования,

замещения дохода.