Казахстанец в соцсетях продавал свой орган – приговор

Его обвинили в покушении на совершение незаконных сделок в отношении органов и тканей живого лица.

"Судом установлено, что подсудимый в июне 2024 года, будучи безработным и не имея постоянного источника дохода, разместил объявление в Telegram-канале о продаже своей почки, стоимость которой оценил в 9 млн тенге. В сентябре 2024 года на объявление откликнулась свидетель, которая сотрудничала с правоохранительными органами. Они пришли к соглашению о купле-продаже почки. После прохождения необходимых медицинских обследований подсудимый был задержан при получении от свидетеля 5 млн тенге", – рассказали 21 января в пресс-службе суда №2 города Актобе.

В суде подсудимый свою вину признал в полном объеме. Обстоятельствами, смягчающими ответственность и наказание, суд признал раскаяние и наличие у него малолетних детей.

"Приговором суда подсудимый У. признан виновным по ст. 24 ч. 3 – ст. 116 ч. 1 УК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год, с применением правил ст. 63 УК постановлено считать назначенное наказание условным, с установлением пробационного контроля на весь срок наказания", – рассказали в суде.

Приговор суда не вступил в законную силу.

О задержании мужчины прокуратура Актюбинской области рассказывала в сентябре 2024 года.