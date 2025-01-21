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21.01.2025, 14:12

Новый сотовый оператор может появиться в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 614

В Казахстане может появиться четвертый оператор сотовой связи, передает LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Вице-министр цифрового развития Асхат Оразбек рассказал об ожидаемом выходе на рынок еще одного оператора.

"Если ситуация с тарифами не изменится, я хочу, чтобы компании тоже услышали: мы подготовили полосы частот для еще одного игрока. Мы запустим на рынок четвертого мобильного оператора, если ничего не изменится. Поэтому им сейчас следует подумать о том, чтобы оставить рынок за собой, при этом услышать чаяния своих пользователей. Либо мы будем вынуждены усиливать конкуренцию на этом рынке", – заявил он.

Чиновнику напомнили, что одним из условий по продаже катарскому инвестору "дочки" "Казахтелекома" "Мобайл Телеком-Сервис" (Tele2 и Altel) стало то, что в течение трех лет на рынок связи не придет новый игрок.

"Все верно, осталось два года. По истечении этого периода мы будем готовы завести на рынок четвертого оператора, если три существующих компании не будут удовлетворять потребности казахстанцев с точки зрения качества и тарифов", – подчеркнул Оразбек.

Он также ответил на вопросы о росте тарифов на сотовую связь и мобильный интернет.

"С начала этого года операторы начинают свои процедуры по повышению тарифов. Естественно, нам как регулятору не нравится эта политика. Сейчас Агентство по защите и развитию конкуренции проводит расследования по выявлению, нет ли здесь сговора", – ответил вице-министр.

Он добавил, что операторы просили увеличить тарифы еще в прошлом году.

"Но мы договорились, чтобы перед Новым годом не было повышений. Собственно, операторы свое слово сдержали", – подчеркнул Оразбек.

В целом, по его словам, на казахстанском рынке сложилась дуополия.

"Поэтому мы возлагаем большие надежды на сделку с катарским инвестором, поскольку мы не можем регулировать тарифы. Но полагаемся на так называемую невидимую руку рынка – конкуренцию. Мы уверены, что это повлияет на тарифы. Я думаю, в ближайшие полгода новая команда будет разбираться с текущей ситуацией в компании. До конца года, наверно, с их стороны уже какое-то движение будет в сторону балансирования, улучшения рынка", – резюмировал представитель ведомства.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Для начала надо дербанить Казахтелеком, который является ненасытным первоисточником интернета и телефонной связи, далее он раздаёт операторам связи, которые накручивают свою маржу и вот мы имеем, то что имеем. Помниться несколько лет назад пытались заняться Казахтелекомом, но там насколько я помню поменяли карманы и всё потекло в другое русло.
21.01.2025, 10:00
Галина63
Галина63
Он добавил, что операторы просили увеличить тарифы еще в прошлом году. "Но мы договорились, чтобы перед Новым годом не было повышений. Собственно, операторы свое слово сдержали", – подчеркнул Оразбек. Как это не было повышений? Билайн в прошлом году на 3 тыс. тг. повысил за домашний интернет и в этом хочет на 3 тыс. повысить. Обнаглели вообще.
21.01.2025, 09:26
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