Парень застрелился во время тренировки в Астане

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По информации Egovpress, это произошло в стрелковом клубе. Парень начал тренировку с пистолетом марки Tanfoglio Limited Custom и, сделав несколько выстрелов, внезапно направил оружие себе в голову и застрелился.

Пострадавший скончался на месте.

Данный факт подтвердили редакции Liter.kz в пресс-службе департамента полиции Астаны.