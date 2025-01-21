Парень застрелился во время тренировки в Астане

В социальных сетях распространяется информация о самоубийстве астанчанина, передает Liter.kz.
По информации Egovpress, это произошло в стрелковом клубе. Парень начал тренировку с пистолетом марки Tanfoglio Limited Custom и, сделав несколько выстрелов, внезапно направил оружие себе в голову и застрелился.
Пострадавший скончался на месте.
Данный факт подтвердили редакции Liter.kz в пресс-службе департамента полиции Астаны.
“По факту обнаружения трупа 19-летнего жителя столицы зарегистрировано уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств произошедшего”, – сообщает ведомство.
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