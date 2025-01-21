Арест автора сатиристического паблика Темирлана Енсебека: полиция сделала заявление

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В ДП города в ответ на запрос Tengrinews.kz сообщили, что возбуждение дела не связано с так называемыми сатирическими публикациями.

"Причина заключается в другом: он разместил материал, содержащий явные признаки разжигания межнациональной розни, выраженные оскорблением представителей целого этноса", - пояснили в ДП.

В полиции добавили, что недопустимо такое поведение в нашей многонациональной стране, где "согласно Конституции, никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, национальности, языка, отношения к религии или по любым иным обстоятельствам".

"Такие действия подрывают межэтническое согласие и единство народа, являющиеся одними из основополагающих принципов нашего государства. Ответственность за подобные нарушения предусмотрена статьей 174 Уголовного кодекса Республики Казахстан", - подчеркнули в ДП.

По данным ДП, те несколько граждан, которые "намеренно вышли на несанкционированные одиночные пикеты, сознательно нарушив установленный порядок проведения массовых мероприятий", по решению суда были привлечены к административной ответственности.

"Следствие сейчас занимается установлением авторов песни, опубликованной гр. Е. на его Instagram-канале", - заявляют в ДП.

Напомним, что полицейские задержали Енсебека и водворили его в изолятор временного содержания 17 января. Позднее, 19 января, ему судом был назначен арест на 2 месяца. Согласно Уголовному кодексу Казахстана (статья 174 "Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни"), подозреваемому может грозить до семи лет лишения свободы.