В Минздраве объяснили жалобы на отсутствие бесплатных лекарств

Фото: depositphotos.com

По словам Нурлыбаева, может быть несколько причин, по которым возникли проблемы с обеспечением препаратами. Он отметил, что одной из причин могут быть поздний заказ или задержка с поставками со стороны дистрибьюторов.

"Иногда мы не так часто, но испытываем определенные сложности при обеспечении лекарственными препаратами вновь выявленных пациентов, но уверяю вас, что в прошлом году были приняты меры для формирования достаточной заявки и для организации механизмов, которые будут обеспечивать своевременную поставку лекарственных препаратов", - заявил Нурлыбаев на брифинге в СЦК.

Вице-министр заверил, что в прошлом году были приняты меры для формирования достаточной заявки, которые должны обеспечить своевременную поставку лекарств.