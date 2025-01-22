Казахстанцу грозит штраф в 629 тысяч тенге за загрязнение Капшагайского водохранилища

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Об этом 21 января 2025 года рассказали в областном департаменте полиции.

"Житель прибрежной зоны вылил в водоем моторное масло. Собраны доказательства экологического нарушения, материалы переданы в департамент экологии для дальнейшего рассмотрения и принятия мер. За загрязнение водоемов нарушителю грозит штраф до 160 МРП (629 120 тенге. – Прим. ред.), общественные работы до 160 часов или арест до 40 суток".Пресс-служба ДП Алматинской области

В полиции региона напомнили, что загрязнение водоемов наносит серьезный ущерб природе и может повлечь последствия.