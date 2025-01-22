Убийство Шерзата Болата в Талгаре: расследование завершено

В полиции Алматинской области сообщили о завершении расследования по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата в Талгаре, передает Tengrinews.kz .

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В пресс-службе департамента полиции региона отметили, что после ознакомления с делом его участниками оно будет передано в суд.

"Уголовное дело по факту убийства несовершеннолетнего, имевшего место в ночь на 4 октября прошлого года, завершено. На данный момент идет процесс ознакомления сторон с материалами досудебного расследования. После ознакомления уголовное дело будет направлено прокурору для проверки законности и решения вопроса о направлении в суд", - говорится в сообщении пресс-службы полиции Алматинской области.

Напомним: жестокое убийство 16-летнего Шерзата Болата (Полата) в Талгаре произошло в ночь на 4 октября 2024 года. По подозрению в совершении преступления были задержаны и взяты под стражу 11 человек. Расследование убийства взял на контроль министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов. В Талгар была направлена группа из МВД.