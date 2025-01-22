Иностранец плюнул в аэропорту Алматы и сильно пожалел

В аэропорту Алматы гражданина Китая серьезно наказали за плевок в здании воздушной гавани. Мужчину не только оштрафовали, но даже сняли с рейса, передает Tengri Travel со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту Алматы задержали пассажира, вылетающего рейсом Алматы – Шымкент.

"В ходе проверки установлен 34-летний гражданин Китайской Народной Республики, который в зале ожидания местных вылетов во время посадки плевался в общественном месте, тем самым проявляя неуважение к окружающим, загрязнил место общего пользования", - сообщили полицейские.

Правонарушителя привлекли к ответственности за загрязнение мест общего пользования и оштрафовали на 5 МРП (19 660 тенге), а также сняли с рейса.

В департаменте сообщили, что с начала года за совершение различных административных правонарушений к ответственности привлекли 5249 правонарушителей, в том числе за загрязнение мест общего пользования - 499 лиц.