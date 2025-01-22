Приклеила на дверь магазина «Обслуживаем только на русском»: казахстанка оштрафована за фейковое объявление

Специализированный суд по административным правонарушениям города Павлодара рассмотрел дело по факту мелкого хулиганства в магазине Павлодара, передает ИА «NewTimes.kz» .

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Судом установлено, что 16 января 2025 года гражданка Н. на входной двери и витрине магазина в городе Павлодаре приклеила объявление следующего содержания: «Обслуживаем только на русском». Тем самым совершила действия, нарушившие общественный порядок и спокойствие физических лиц, выражающие неуважение к окружающим.

Вина Н. установлена ее объяснениями, показаниями свидетелей, видеозаписью, а также другими материалами дела. Она вину полностью признала и раскаялась.

Суд признал Н. виновной по части 1 статьи 434 КоАП и с учетом признания вины, раскаяния, совершения правонарушения впервые, наложил взыскание в виде штрафа в сумме 55 048 тенге.

Постановление суда в законную силу не вступило.