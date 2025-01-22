Казахстанского тренера передумали выгонять из сборной за допинг

Международное агентство по тестированию (ITA) пересмотрело свое решение по делу Алексея Ни, ранее пожизненно дисквалифицированного за участие в крупном допинг-скандале, который затронул национальную сборную Казахстана по тяжелой атлетике на трех Олимпийских играх подряд — в Пекине (2008), Лондоне (2012) и Рио-де-Жанейро (2016), сообщает Sport+.

Фото: пресс-служба НОК РК

Ранее вынесенная пожизненная дисквалификация для экс-главного тренера команды была сокращена до четырех лет. Федерация тяжелой атлетики Республики Казахстан подтвердила эту информацию.

Причины, по которым ITA приняло столь неожиданный и сенсационный шаг, остаются неясными. Есть предположение, что 63-летний тренер подал апелляцию, которую ему удалось выиграть.

Отметим, что не только Алексей Ни, но и его младший брат Виктор Ни, который в период работы Алексея Геннадьевича был старшим тренером сборной, получил аналогичное смягчение наказания от ITA.