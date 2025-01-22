В Астане избили сотрудников СОБР: что говорят в полиции

В социальных сетях появилась информация об избиении "сотрудников СОБР" в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Согласно приведенным данным Телеграм-канала Kozachkov offside, вчера, 21 января, якобы пятеро мужчин приехали на BMW 7401 1999 года выпуска к старому зданию ЕРОП, напали на сотрудников СОБР, причинили им телесные повреждения и уехали.

Инцидент прокомментировали в столичном департаменте полиции.