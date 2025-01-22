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22.01.2025, 09:34

Штраф за сокрытие данных в декларации о доходах и имуществе введут в Казахстане

Новости Казахстана 0 437

В Казахстане введут штраф за сокрытие объектов налогообложения, которые должны быть отражены в декларации о доходах и имуществе. Его размер составит 100 МРП. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Президент Казахстана подписал закон, который вносит новые поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КОАП РК). Некоторые из них вводят новые штрафы.

Так, например, в статью 275 кодекса, которая предусматривает наказание за сокрытие объектов налогообложения в налоговых отчетностях, добавили упоминание "входной" декларации об активах и обязательствах по форме 250 и декларации о доходах и имуществе по форме 270.

Неотражение сведений об объектах налогообложения и иного имущества, подлежащих отражению в налоговой отчетности, наказывается штрафом в размере 100 месячных расчетных показателей (393 200 тенге в 2025 году).

Сам штраф существовал и раньше, но он не касался налоговых отчетностей, которые казахстанцы подают в рамках всеобщего декларирования. Теперь за "сокрытие" имущества от налоговой штраф будет ждать и их.

Примечательно, что за неустранение этого нарушения в течение года после наложения административного взыскания гражданина ждет штраф в два раза больше – 200 МРП или 786 400 тенге в 2025 году.

Поправками также ввели штраф для госслужащих, чиновников и приравненных к ним лиц. Если налоговые органы выявят, что они или их супруги приобрели имущество "не по финансам", то есть их расходы превышают официальные доходы более чем на 1 000 МРП (3 932 000 тенге), то нарушителям придется заплатить штраф в размере 90% от размера этого превышения.

Действие новой нормы вступит в силу только спустя 60 дней после официального опубликования закона, то есть 13 марта 2025 года.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Как надоело уже это слово "ШТРАФ". За то что проснулся утром - ШТРАФ, позавтракал - ШТРАФ.
22.01.2025, 04:46
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