Кандидаты в водители не смогут получить права: важное нововведение для автошкол Казахстана

Накануне, 21 января 2025 года, НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" обратилось к кандидатам в водители, сообщает Zakon.kz.

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В госкорпорации заявили, что в Казахстане началась важная инициатива – внедрение АИС "Автошкола".

"Теперь все учебные организации по подготовке водителей транспортных средств обязаны вносить данные о своих обучающихся в АИС "Автошкола" МВД РК, начиная с 2022 года. Это поможет исключить "серые схемы" и гарантировать, что на наших дорогах будут ездить только квалифицированные и подготовленные водители", – подчеркнули в "Правительстве для граждан".