Привет от “дяди Дональда“ - депутат требует запретить пропаганду ЛГБТ в Казахстане

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Он напомнил, что в США недавно приняли закон, который признает только два пола - мужской и женский.

"Это означает, что в США на законодательном уровне запрещены любые проявления и деятельность, противоречащие естественной природе, в том числе, связанные с ЛГБТ. Для ЛГБТ-сообщества и их сторонников, которые до сих пор видели в Западе своего защитника, это новость стала настоящим шоком. В этом контексте можно сказать, что всем представителям ЛГБТ передается "горячий привет" от дяди Дональда!", - озвучил Жанбыршин свой депзапрос.

По мнению мажилисмена, такое решение президента США перекликается с позицией депутатов нижней палаты Парламента Казахстана в отношении ЛГБТ.

"Мы, депутаты, с момента прихода в Мажилис, активно боремся с извращенными тенденциями, которые разрушают будущее нашего народа. Я точно знаю, что правительству было направлено несколько депутатских запросов, касающихся этой проблемы. Более того, нами были подготовлены законопроекты, запрещающие пропаганду ЛГБТ. Однако на наши инициативы некоторые чиновники реагировали сдержанно, ссылаясь на заявления представителей западных стран о якобы "ущемлении демократии" и "нарушении прав человека", - отметил депутат.

Более того, по его словам, ЛГБТ-активисты и их сторонники организовали информационные атаки на депутатов и их семьи в социальных сетях и средствах массовой информации.

"Несмотря на это, в нашей борьбе мы не остались одни. Сознательные и активные граждане, а также общество в целом поддержали нас, опубликовав петицию на государственной платформе против пропаганды ЛГБТ. Всего за две недели петиция собрала 50 тысяч подписей. Что это показало? Это продемонстрировало открытое неприятие со стороны народа к чуждой нашей национальной идентичности идеологии ЛГБТ. Парламент, в свою очередь, должен учитывать интересы народа и претворять их в жизнь посредством конкретных законодательных норм", - подчеркнул Жанбыршин.

В связи с этим он заявил, что правительству необходимо полностью удовлетворить требования, изложенные в вышеуказанной петиции, и разработать законопроекты, запрещающие пропаганду ЛГБТ на всех платформах, включая социальные сети.

Кроме того, депутат требует установить и привлечь к ответственности лиц, которые организовывали информационные атаки на депутатов Мажилиса.