Грозит ли Казахстану вооруженный конфликт - в Минобороны ответили на доклад ВЭФ

Первый заместитель министра обороны Султан Камалетдинов ответил на вопрос, существует ли угроза вооруженного конфликта для Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Всемирный экономический форум (ВЭФ) опубликовал "Доклад о глобальных рисках", где озвучены будущие угрозы для Казахстана и других стран. В качестве одного из возможных рисков указан вооруженный конфликт. В кулуарах Мажилиса журналисты поинтересовались у Камалетдинова, существует ли такая угроза для нашей страны.

"Я за эту компанию сказать не могу (ВЭФ - прим.). Они вольны говорить и давать оценки сами. Мы сейчас это мнение не разделяем. У нас есть своя точка зрения в этом вопросе", - заявил заместитель министра обороны.

В свою очередь, официальный представитель Министерства обороны Руслан Жангулин подчеркнул, что Казахстан постоянно находится в боевой готовности.

"Совершенствуем это все. А то, что могут быть какие-то конфликты, - мы это все изучаем", - заявил он.

Отметим, что в упомянутом докладе ВЭФ, вооруженные конфликты, включая межгосударственные, внутренние, прокси-войны и перевороты, определены как один из 10 крупнейших глобальных рисков в течение следующих двух лет.