Минфин планирует изменить условия для блокировки счетов казахстанцев

В кулуарах мажилиса парламента РК вице-министр финансов Ержан Биржанов ответил на вопросы журналистов о том, когда налоговые органы перестанут блокировать счета казахстанцев за малейший долг по налогам, передает inbusiness.kz.
По словам Ержана Биржанова, планируется применять дифференцированный подход по суммам задолженности.
"Первая сумма задолженности до 20 МРП, здесь мы будем просто извещение направлять. И таких три градации сделаем - чем больше сумма, тем жестче будет мера, вплоть до блокировки счетов. Но кроме налогов, есть еще соцплатежи, которые платят ИП - пенсионные, медицинские. По ним сейчас за долг в 1 или 10 тенге могут быть заблокированы счета. Мы этот вопрос прорабатываем, порог долга будет пересмотрен в сторону увеличения. То есть за 1 тыс. тенге ограничивать счета не будут, это в проекте нового Налогового кодекса заложено", - сказал он.
Вице-министр отметил, что в целом налоговые органы изменят подход.
"Больше будем помогать, подсказывать предпринимателям, что необходимо уплатить. Есть пеня, задолженность. Вот такой подход заложен в новом Налоговом кодексе, сейчас он обсуждается, и есть поддержка депутатского корпуса", - пояснил прежставитель ведомства.
Ержан Биржанов добавил, что налоговикам самим не очень комфортно блокировать счета казахстанцев за небольшую сумму долга, но они обязаны это делать.
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