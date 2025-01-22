Минфин планирует изменить условия для блокировки счетов казахстанцев

По словам Ержана Биржанова, планируется применять дифференцированный подход по суммам задолженности.

"Первая сумма задолженности до 20 МРП, здесь мы будем просто извещение направлять. И таких три градации сделаем - чем больше сумма, тем жестче будет мера, вплоть до блокировки счетов. Но кроме налогов, есть еще соцплатежи, которые платят ИП - пенсионные, медицинские. По ним сейчас за долг в 1 или 10 тенге могут быть заблокированы счета. Мы этот вопрос прорабатываем, порог долга будет пересмотрен в сторону увеличения. То есть за 1 тыс. тенге ограничивать счета не будут, это в проекте нового Налогового кодекса заложено", - сказал он.