Налог на транспорт-2025: что нужно знать казахстанцам?

Согласно ст. 494 НК РК до 1 апреля 2025 года физические лица должны уплатить налог на автотранспорт за 2024 год, напоминает Учёт.kz . Важно отметить, что для его исчисления будет применятся МРП за 2024 год (3 692 тенге), передает uchet.kz

Фото с сайта kolesa.kz

Согласно ст. 492 НК РК размер налога на авто зависит от МРП и налоговой ставки. Последняя в свою очередь дифференцируется в зависимости от объема двигателя и в определенных случаях - от года первичной регистрации на территории РК.



Налог на автомобили с объемом двигателя до 3 000 см 3

Налоговые ставки на легковые авто с объемом двигателя до 3 000 см3 зависят только от размера МРП и варьируются от 1 до 9 МРП (за 2024 год – от 3 692 до 33 228 тенге).



Налог на автомобили, ввезенные в Казахстан до 2014 года

За легковые автомобили с объемом двигателя от 3 000 см3 до 4 000 см3, произведенные или ввезенные на территорию Казахстана до 31 декабря 2013 года (включительно), налоговая ставка составит 15 МРП (за 2024 год – 55 380 тенге).



Для легковых автомобилей с объемом двигателя свыше 4 000 см3 налоговая ставка составит 117 МРП (за 2024 год – 431 964 тенге).



Следует подчеркнуть, что датой ввоза автомобиля является дата его первичной государственной регистрации.



Налог на автомобили, ввезенные в Казахстан после 2014 года

Автовладельцы машин, имеющих двигатель объемом более 3 000 см3, произведенных в Казахстане или ввезенных в страну после 31 декабря 2013 года, уплачивают налог по повышенным тарифам. В зависимости от объема двигателя ставки составляют от 35 до 200 МРП (за 2024 год – от 129 220 до 738 400 тенге).



Налог на легковые автомобили с объемом двигателя до 3 000 см3 включительно Объем двигателя (см3) Налоговая ставка (МРП) Налог за 2024 год (тенге) Налог за 2025 год (тенге) до 1 100 включительно 1 3 692 3 932 свыше 1 100 до 1500 включительно 2 7 384 7 864 свыше 1 500 до 2 000 включительно 3 11 076 11 796 свыше 2 000 до 2 500 включительно 6 22 152 23 592 свыше 2 500 до 3 000 включительно 9 33 228 35 388 Налог на легковые автомобили с объемом двигателя свыше 3 000 см3, везенные или произведенные в Казахстане до 31 декабря 2013 года включительно свыше 3 000 до 4 000 включительно 15 55 380 58 980 свыше 4 000 117 431 964 460 044 Налог на легковые автомобили с объемом двигателя свыше 3 000 см3, ввезенные или произведенные в Казахстане после 31 декабря 2013 года свыше 3 000 до 3 200 включительно 35 129 220 137 620 свыше 3 200 до 3 500 включительно 46 169 832 180 872 свыше 3 500 до 4 000 включительно 66 243 672 259 512 свыше 4 000 до 5 000 включительно 130 479 960 511 160 свыше 5 000 200 738 400 786 400

Как самостоятельно рассчитать точный размер налога на транспорт?

По легковым автомобилям с объемом двигателя свыше 1 500 см3 сумма налога увеличивается на 7 тенге за каждую единицу превышения нижней границы соответствующей градации по объему двигателя.



Для примера рассчитаем налог на легковой автомобиль с объемом двигателя 2 799 см3. Налоговая ставка для объема двигателя свыше 2 500 см3до 3 000 см3 равна 9 МРП, что составляет 33 228 тенге за 2024 год.



Объем двигателя автомобиля превышает нижнюю границу на 299 см3.



Налог составит: 299 см3 * 7 тенге = 2 093 тенге.



Итоговая сумма налога: 33 228 + 2 093 = 35 321 тенге.



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Как изменится налог на транспорт в 2026 году?

Налог на транспорт за 2025 году будет рассчитываться по МРП, равному 3 932 тенге. Оплата будет производиться в 2026 году.



Также все ждут обновленный Налоговый кодекс РК, в проекте которого планировалось снизить ставку налога на автомобили старше 10 лет на 30%, старше 20 лет - на 50%.



Информация о том, будут ли эти нормы реализованы и с какого налогового периода они начнут действовать, появится после утверждения нового закона.