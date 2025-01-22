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22.01.2025, 14:32

Налог на транспорт-2025: что нужно знать казахстанцам?

Новости Казахстана 0 611

Согласно ст. 494 НК РК до 1 апреля 2025 года физические лица должны уплатить налог на автотранспорт за 2024 год, напоминает Учёт.kz. Важно отметить, что для его исчисления будет применятся МРП за 2024 год (3 692 тенге), передает uchet.kz

Фото с сайта kolesa.kz
Фото с сайта kolesa.kz

Согласно ст. 492 НК РК размер налога на авто зависит от МРП и налоговой ставки. Последняя в свою очередь дифференцируется в зависимости от объема двигателя и в определенных случаях - от года первичной регистрации на территории РК. 
 

Налог на автомобили с объемом двигателя до 3 000 см3

Налоговые ставки на легковые авто с объемом двигателя до 3 000 см3 зависят только от размера МРП и варьируются от 1 до 9 МРП (за 2024 год – от 3 692 до 33 228 тенге).
 

Налог на автомобили, ввезенные в Казахстан до 2014 года

За легковые автомобили с объемом двигателя от 3 000 см3 до 4 000 см3, произведенные или ввезенные на территорию Казахстана до 31 декабря 2013 года (включительно), налоговая ставка составит 15 МРП (за 2024 год – 55 380 тенге).

Для легковых автомобилей с объемом двигателя свыше 4 000 см3 налоговая ставка составит 117 МРП (за 2024 год – 431 964 тенге).

Следует подчеркнуть, что датой ввоза автомобиля является дата его первичной государственной регистрации.
 

Налог на автомобили, ввезенные в Казахстан после 2014 года

Автовладельцы машин, имеющих двигатель объемом более 3 000 см3, произведенных в Казахстане или ввезенных в страну после 31 декабря 2013 года, уплачивают налог по повышенным тарифам. В зависимости от объема двигателя ставки составляют от 35 до 200 МРП (за 2024 год – от 129 220 до 738 400 тенге).
 

Налог на легковые автомобили с объемом двигателя до 3 000 см3 включительно

Объем двигателя (см3)

Налоговая ставка (МРП)

Налог за 2024 год (тенге)

Налог за 2025 год (тенге)

до 1 100 включительно

1

3 692

3 932

свыше 1 100 до 1500 включительно

2

7 384

7 864

свыше 1 500 до 2 000 включительно

3

11 076

11 796

свыше 2 000 до 2 500 включительно

6

22 152

23 592

свыше 2 500 до 3 000 включительно

9

33 228

35 388

Налог на легковые автомобили с объемом двигателя свыше 3 000 см3, везенные или произведенные в Казахстане до 31 декабря 2013 года включительно

свыше 3 000 до 4 000 включительно

15

55 380

58 980

свыше 4 000

117

431 964

460 044

Налог на легковые автомобили с объемом двигателя свыше 3 000 см3, ввезенные или произведенные в Казахстане после 31 декабря 2013 года

свыше 3 000 до 3 200 включительно

35

129 220

137 620

свыше 3 200 до 3 500 включительно

46

169 832

180 872

свыше 3 500 до 4 000 включительно

66

243 672

259 512

свыше 4 000 до 5 000 включительно

130

479 960

511 160

свыше 5 000

200

738 400

786 400

Как самостоятельно рассчитать точный размер налога на транспорт?

По легковым автомобилям с объемом двигателя свыше 1 500 смсумма налога увеличивается на 7 тенге за каждую единицу превышения нижней границы соответствующей градации по объему двигателя.

Для примера рассчитаем налог на легковой автомобиль с объемом двигателя 2 799 см3. Налоговая ставка для объема двигателя свыше 2 500 см3до 3 000 см3 равна 9 МРП, что составляет 33 228 тенге за 2024 год. 

Объем двигателя автомобиля превышает нижнюю границу на 299 см3.

Налог составит: 299 см3 * 7 тенге = 2 093 тенге. 

Итоговая сумма налога: 33 228 + 2 093 = 35 321 тенге.

Рассчитать точную сумму налога вы можете с помощью нашего Мастер-сервиса: Расчет налога на транспорт
 

Как изменится налог на транспорт в 2026 году?

Налог на транспорт за 2025 году будет рассчитываться по МРП, равному 3 932 тенге. Оплата будет производиться в 2026 году. 

Также все ждут обновленный Налоговый кодекс РК, в проекте которого планировалось снизить ставку налога на автомобили старше 10 лет на 30%, старше 20 лет - на 50%. 

Информация о том, будут ли эти нормы реализованы и с какого налогового периода они начнут действовать, появится после утверждения нового закона.

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