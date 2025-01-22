Налог на транспорт-2025: что нужно знать казахстанцам?

Согласно ст. 494 НК РК до 1 апреля 2025 года физические лица должны уплатить налог на автотранспорт за 2024 год, напоминает Учёт.kz. Важно отметить, что для его исчисления будет применятся МРП за 2024 год (3 692 тенге), передает uchet.kz
Согласно ст. 492 НК РК размер налога на авто зависит от МРП и налоговой ставки. Последняя в свою очередь дифференцируется в зависимости от объема двигателя и в определенных случаях - от года первичной регистрации на территории РК.
Налоговые ставки на легковые авто с объемом двигателя до 3 000 см3 зависят только от размера МРП и варьируются от 1 до 9 МРП (за 2024 год – от 3 692 до 33 228 тенге).
За легковые автомобили с объемом двигателя от 3 000 см3 до 4 000 см3, произведенные или ввезенные на территорию Казахстана до 31 декабря 2013 года (включительно), налоговая ставка составит 15 МРП (за 2024 год – 55 380 тенге).
Для легковых автомобилей с объемом двигателя свыше 4 000 см3 налоговая ставка составит 117 МРП (за 2024 год – 431 964 тенге).
Следует подчеркнуть, что датой ввоза автомобиля является дата его первичной государственной регистрации.
Автовладельцы машин, имеющих двигатель объемом более 3 000 см3, произведенных в Казахстане или ввезенных в страну после 31 декабря 2013 года, уплачивают налог по повышенным тарифам. В зависимости от объема двигателя ставки составляют от 35 до 200 МРП (за 2024 год – от 129 220 до 738 400 тенге).
|
Налог на легковые автомобили с объемом двигателя до 3 000 см3 включительно
|
Объем двигателя (см3)
|
Налоговая ставка (МРП)
|
Налог за 2024 год (тенге)
|
Налог за 2025 год (тенге)
|
до 1 100 включительно
|
1
|
3 692
|
3 932
|
свыше 1 100 до 1500 включительно
|
2
|
7 384
|
7 864
|
свыше 1 500 до 2 000 включительно
|
3
|
11 076
|
11 796
|
свыше 2 000 до 2 500 включительно
|
6
|
22 152
|
23 592
|
свыше 2 500 до 3 000 включительно
|
9
|
33 228
|
35 388
|
Налог на легковые автомобили с объемом двигателя свыше 3 000 см3, везенные или произведенные в Казахстане до 31 декабря 2013 года включительно
|
свыше 3 000 до 4 000 включительно
|
15
|
55 380
|
58 980
|
свыше 4 000
|
117
|
431 964
|
460 044
|
Налог на легковые автомобили с объемом двигателя свыше 3 000 см3, ввезенные или произведенные в Казахстане после 31 декабря 2013 года
|
свыше 3 000 до 3 200 включительно
|
35
|
129 220
|
137 620
|
свыше 3 200 до 3 500 включительно
|
46
|
169 832
|
180 872
|
свыше 3 500 до 4 000 включительно
|
66
|
243 672
|
259 512
|
свыше 4 000 до 5 000 включительно
|
130
|
479 960
|
511 160
|
свыше 5 000
|
200
|
738 400
|
786 400
По легковым автомобилям с объемом двигателя свыше 1 500 см3 сумма налога увеличивается на 7 тенге за каждую единицу превышения нижней границы соответствующей градации по объему двигателя.
Для примера рассчитаем налог на легковой автомобиль с объемом двигателя 2 799 см3. Налоговая ставка для объема двигателя свыше 2 500 см3до 3 000 см3 равна 9 МРП, что составляет 33 228 тенге за 2024 год.
Объем двигателя автомобиля превышает нижнюю границу на 299 см3.
Налог составит: 299 см3 * 7 тенге = 2 093 тенге.
Итоговая сумма налога: 33 228 + 2 093 = 35 321 тенге.
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Налог на транспорт за 2025 году будет рассчитываться по МРП, равному 3 932 тенге. Оплата будет производиться в 2026 году.
Также все ждут обновленный Налоговый кодекс РК, в проекте которого планировалось снизить ставку налога на автомобили старше 10 лет на 30%, старше 20 лет - на 50%.
Информация о том, будут ли эти нормы реализованы и с какого налогового периода они начнут действовать, появится после утверждения нового закона.
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