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22.01.2025, 16:15

Узбекские трудовые мигранты начали выбирать Казахстан вместо России

Новости Казахстана 0 833

Все больше трудовых мигрантов из Узбекистана стали выбирать Казахстан в поисках заработка, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Gazeta.uz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Если в начале 2024 года в Казахстане работали 196,8 тысячи граждан Узбекистана, то к началу этого года их число выросло до 322,7 тысячи.

При этом, по данным Агентства миграции Узбекистана, интерес мигрантов к работе в России заметно снизился. Их количество в начале этого года уменьшилось до 698 тысяч с 1,2 миллиона в начале 2024 года. Тем не менее, Россия остается лидером по количеству мигрантов из Узбекистана.

Третье место после Казахстана по количеству мигрантов из Узбекистана занимает Турция, но ее показатели снизились с 119,8 тысячи до 88,7 тысячи человек.

В целом, по информации Агентства миграции, к началу 2025 года за рубежом трудятся около 1,35 миллиона узбекистанцев, что на 34 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда их число превышало 2 миллиона.

Тенденция возвращения мигрантов на родину также сохраняется.

"С начала прошлого года по октябрь в Узбекистан вернулись около 115 тысяч трудовых мигрантов. Ожидалось, что до конца года возвратятся ещё 250−300 тысяч граждан", - говорится в сообщении.

Президент страны подчеркнул важность их трудоустройства и социальной поддержки.

"Что касается организованного набора на работу за рубеж, то цифры, представленные агентством, претерпели в 2024 году стремительный рост. Если в течение 2022 года было организованно трудоустроено 35,8 тысячи узбекистанцев, в 2023 году - 38,4 тысячи, то уже в 2024-м процедуру организованного набора прошли 161,8 тысячи трудовых мигрантов, что показывает рост более чем в 4 раза", - отмечается в сообщении.

География организованного трудоустройства впервые охватила такие страны, как Хорватия, Бельгия, Словакия, Сербия, Черногория и Катар, куда было отправлено около 10 тысяч человек.

По словам заместителя директора агентства Азимжона Хусанова, в 2024 году были заключены соглашения с 122 работодателями из 36 стран. В рамках подготовки мигрантов к работе за границей 62,3 тысячи граждан прошли обучение профессиям и иностранным языкам.

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